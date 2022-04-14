Tokenomika pro Just a LOTTO ($LOTTO)

Zjistěte klíčové informace o Just a LOTTO ($LOTTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Just a LOTTO ($LOTTO)

$LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers!

Oficiální webové stránky:
https://justalotto.com/

Just a LOTTO ($LOTTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Just a LOTTO ($LOTTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 689.55K
$ 689.55K$ 689.55K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 689.55K
$ 689.55K$ 689.55K
Historické maximum:
$ 0.00502766
$ 0.00502766$ 0.00502766
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00068957
$ 0.00068957$ 0.00068957

Tokenomika Just a LOTTO ($LOTTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Just a LOTTO ($LOTTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $LOTTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $LOTTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $LOTTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$LOTTO!

Předpověď ceny $LOTTO

Chcete vědět, kam může $LOTTO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $LOTTO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.