BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Just A Boring Guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BORING GUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BORING GUY.Dnešní aktuální cena Just A Boring Guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BORING GUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BORING GUY.

Více informací o BORING GUY

Informace o ceně BORING GUY

Co je to BORING GUY

Tokenomika pro BORING GUY

Předpověď cen BORING GUY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Just A Boring Guy

Just A Boring Guy Cena (BORING GUY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BORING GUY na USD

--
----
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Just A Boring Guy (BORING GUY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:33 (UTC+8)

Informace o ceně Just A Boring Guy (BORING GUY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.74%

-3.33%

-3.33%

Cena Just A Boring Guy (BORING GUY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BORING GUY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BORING GUY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BORING GUY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.74% a za posledních 7 dní o -3.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just A Boring Guy (BORING GUY)

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

--
----

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

999.05M
999.05M 999.05M

999,048,568.399573
999,048,568.399573 999,048,568.399573

Aktuální tržní kapitalizace Just A Boring Guy je $ 5.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BORING GUY je 999.05M, přičemž celková zásoba je 999048568.399573. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.16K.

Historie cen v USD pro Just A Boring Guy (BORING GUY)

Během dnešního dne byla změna ceny Just A Boring Guy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Just A Boring Guy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Just A Boring Guy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Just A Boring Guy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.74%
30 dní$ 0-25.78%
60 dní$ 0-29.87%
90 dní$ 0--

Co je Just A Boring Guy (BORING GUY)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Just A Boring Guy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just A Boring Guy (BORING GUY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just A Boring Guy (BORING GUY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just A Boring Guy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just A Boring Guy!

BORING GUY na místní měny

Tokenomika pro Just A Boring Guy (BORING GUY)

Pochopení tokenomiky Just A Boring Guy (BORING GUY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BORING GUY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just A Boring Guy (BORING GUY)

Jakou hodnotu má dnes Just A Boring Guy (BORING GUY)?
Aktuální cena BORING GUY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BORING GUY v USD?
Aktuální cena BORING GUY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just A Boring Guy?
Tržní kapitalizace BORING GUY je $ 5.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BORING GUY v oběhu?
Objem BORING GUY v oběhu je 999.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BORING GUY?
BORING GUY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BORING GUY?
BORING GUY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BORING GUY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BORING GUY je -- USD.
Dosáhne BORING GUY letos vyšší ceny?
BORING GUY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBORING GUY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Just A Boring Guy (BORING GUY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,110.04
$110,110.04$110,110.04

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.44
$3,875.44$3,875.44

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02413
$0.02413$0.02413

-25.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.44
$3,875.44$3,875.44

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,110.04
$110,110.04$110,110.04

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-1.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5013
$2.5013$2.5013

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09845
$0.09845$0.09845

+96.90%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01831
$0.01831$0.01831

-8.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08396
$0.08396$0.08396

+739.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00630
$0.00630$0.00630

+425.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053935
$0.0053935$0.0053935

+174.89%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000349
$0.000349$0.000349

+74.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%