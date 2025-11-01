BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena JunkCoin Doge Real Name je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JUNKCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUNKCOIN.

Více informací o JUNKCOIN

Informace o ceně JUNKCOIN

Co je to JUNKCOIN

Oficiální webové stránky JUNKCOIN

Tokenomika pro JUNKCOIN

Předpověď cen JUNKCOIN

Logo JunkCoin Doge Real Name

JunkCoin Doge Real Name Cena (JUNKCOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JUNKCOIN na USD

--
----
+11.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:52 (UTC+8)

Informace o ceně JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+8.71%

-54.01%

-54.01%

Cena JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se JUNKCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JUNKCOIN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JUNKCOIN se za poslední hodinu změnila o -0.31%, za 24 hodin o +8.71% a za posledních 7 dní o -54.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 82.21K
$ 82.21K$ 82.21K

--
----

$ 82.21K
$ 82.21K$ 82.21K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455355
947,933,806.455355 947,933,806.455355

Aktuální tržní kapitalizace JunkCoin Doge Real Name je $ 82.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JUNKCOIN je 947.93M, přičemž celková zásoba je 947933806.455355. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 82.21K.

Historie cen v USD pro JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny JunkCoin Doge Real Name na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny JunkCoin Doge Real Name na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny JunkCoin Doge Real Name na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny JunkCoin Doge Real Name na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+8.71%
30 dní$ 0-69.99%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny JunkCoin Doge Real Name (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro JunkCoin Doge Real Name.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny JunkCoin Doge Real Name!

JUNKCOIN na místní měny

Tokenomika pro JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Pochopení tokenomiky JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JUNKCOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Jakou hodnotu má dnes JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)?
Aktuální cena JUNKCOIN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JUNKCOIN v USD?
Aktuální cena JUNKCOIN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace JunkCoin Doge Real Name?
Tržní kapitalizace JUNKCOIN je $ 82.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JUNKCOIN v oběhu?
Objem JUNKCOIN v oběhu je 947.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JUNKCOIN?
JUNKCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JUNKCOIN?
JUNKCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování JUNKCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JUNKCOIN je -- USD.
Dosáhne JUNKCOIN letos vyšší ceny?
JUNKCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJUNKCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

