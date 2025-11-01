BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena jungle bay memes je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JBM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JBM.

Více informací o JBM

Informace o ceně JBM

Co je to JBM

Oficiální webové stránky JBM

Tokenomika pro JBM

Předpověď cen JBM

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo jungle bay memes

jungle bay memes Cena (JBM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JBM na USD

--
----
+1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny jungle bay memes (JBM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:45 (UTC+8)

Informace o ceně jungle bay memes (JBM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.52%

+2.17%

+2.17%

Cena jungle bay memes (JBM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se JBM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JBM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JBM se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +1.52% a za posledních 7 dní o +2.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu jungle bay memes (JBM)

$ 208.62K
$ 208.62K$ 208.62K

--
----

$ 208.62K
$ 208.62K$ 208.62K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Aktuální tržní kapitalizace jungle bay memes je $ 208.62K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JBM je 93.24B, přičemž celková zásoba je 93243552077.89908. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 208.62K.

Historie cen v USD pro jungle bay memes (JBM)

Během dnešního dne byla změna ceny jungle bay memes na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny jungle bay memes na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny jungle bay memes na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny jungle bay memes na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.52%
30 dní$ 0-27.42%
60 dní$ 0-29.87%
90 dní$ 0--

Co je jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj jungle bay memes (JBM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny jungle bay memes (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít jungle bay memes (JBM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva jungle bay memes (JBM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro jungle bay memes.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny jungle bay memes!

JBM na místní měny

Tokenomika pro jungle bay memes (JBM)

Pochopení tokenomiky jungle bay memes (JBM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JBM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně jungle bay memes (JBM)

Jakou hodnotu má dnes jungle bay memes (JBM)?
Aktuální cena JBM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JBM v USD?
Aktuální cena JBM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace jungle bay memes?
Tržní kapitalizace JBM je $ 208.62K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JBM v oběhu?
Objem JBM v oběhu je 93.24B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JBM?
JBM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JBM?
JBM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování JBM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JBM je -- USD.
Dosáhne JBM letos vyšší ceny?
JBM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJBM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:45 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

