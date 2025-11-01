BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Judge MENTAL je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MENTAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MENTAL.

Více informací o MENTAL

Informace o ceně MENTAL

Co je to MENTAL

Oficiální webové stránky MENTAL

Tokenomika pro MENTAL

Předpověď cen MENTAL

Logo Judge MENTAL

Judge MENTAL Cena (MENTAL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MENTAL na USD

--
----
-12.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Judge MENTAL (MENTAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:34 (UTC+8)

Informace o ceně Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-12.79%

-31.28%

-31.28%

Cena Judge MENTAL (MENTAL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MENTAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MENTAL v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MENTAL se za poslední hodinu změnila o -0.78%, za 24 hodin o -12.79% a za posledních 7 dní o -31.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Judge MENTAL (MENTAL)

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

--
----

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,149.5639024
999,985,149.5639024 999,985,149.5639024

Aktuální tržní kapitalizace Judge MENTAL je $ 11.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MENTAL je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999985149.5639024. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.27K.

Historie cen v USD pro Judge MENTAL (MENTAL)

Během dnešního dne byla změna ceny Judge MENTAL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Judge MENTAL na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Judge MENTAL na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Judge MENTAL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-12.79%
30 dní$ 0-94.10%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny Judge MENTAL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Judge MENTAL (MENTAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Judge MENTAL (MENTAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Judge MENTAL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Judge MENTAL!

MENTAL na místní měny

Tokenomika pro Judge MENTAL (MENTAL)

Pochopení tokenomiky Judge MENTAL (MENTAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MENTAL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Judge MENTAL (MENTAL)

Jakou hodnotu má dnes Judge MENTAL (MENTAL)?
Aktuální cena MENTAL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MENTAL v USD?
Aktuální cena MENTAL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Judge MENTAL?
Tržní kapitalizace MENTAL je $ 11.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MENTAL v oběhu?
Objem MENTAL v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MENTAL?
MENTAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MENTAL?
MENTAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MENTAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MENTAL je -- USD.
Dosáhne MENTAL letos vyšší ceny?
MENTAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMENTAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Judge MENTAL (MENTAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

