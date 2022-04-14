Tokenomika pro JOOCE Memecoin Index (JMX)

Tokenomika pro JOOCE Memecoin Index (JMX)

Zjistěte klíčové informace o JOOCE Memecoin Index (JMX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

Oficiální webové stránky:
https://jooce.xyz

JOOCE Memecoin Index (JMX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JOOCE Memecoin Index (JMX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 939.34K
$ 939.34K$ 939.34K
Celkový objem:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Objem v oběhu:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 939.34K
$ 939.34K$ 939.34K
Historické maximum:
$ 0.846862
$ 0.846862$ 0.846862
Historické minimum:
$ 0.417021
$ 0.417021$ 0.417021
Aktuální cena:
$ 0.711522
$ 0.711522$ 0.711522

Tokenomika JOOCE Memecoin Index (JMX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro JOOCE Memecoin Index (JMX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JMX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JMX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JMX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJMX!

Předpověď ceny JMX

Chcete vědět, kam může JMX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JMX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.