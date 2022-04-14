Tokenomika pro JOJO (JOJO)
Informace o JOJO (JOJO)
JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination.
Quick Facts:
Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO)
Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce
Utility: Lore + Lube + Laughs
The Teck - Lmao.. it's simpol
Launched via letsbonk.fun (naturally)
LP locked harder than your ex’s heart
No utility? Wrong. The utility is JOJO.
JOJO (JOJO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JOJO (JOJO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika JOJO (JOJO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro JOJO (JOJO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů JOJO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu JOJO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro JOJO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJOJO!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.