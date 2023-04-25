Tokenomika pro Jesus Coin (JESUS)

Zjistěte klíčové informace o Jesus Coin (JESUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
What is Jesus Coin?

Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity.

Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations.

What makes your project unique?

Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations.

History of your project. Jesus Coin was conceived by Maker Lee, after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on PinkSale.finance (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on UniSwap.

What’s next for your project?

Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems.

What can your token be used for?

Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.

Jesus Coin (JESUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Jesus Coin (JESUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M
Celkový objem:
$ 777.78T
$ 777.78T$ 777.78T
Objem v oběhu:
$ 156.53T
$ 156.53T$ 156.53T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.21M
$ 35.21M$ 35.21M
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Jesus Coin (JESUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Jesus Coin (JESUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JESUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JESUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JESUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJESUS!

Předpověď ceny JESUS

Chcete vědět, kam může JESUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JESUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

