BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena jAsset jUSD je 0.981736 USD. Sledujte aktualizace cen JUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUSD.Dnešní aktuální cena jAsset jUSD je 0.981736 USD. Sledujte aktualizace cen JUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUSD.

Více informací o JUSD

Informace o ceně JUSD

Co je to JUSD

Oficiální webové stránky JUSD

Tokenomika pro JUSD

Předpověď cen JUSD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo jAsset jUSD

jAsset jUSD Cena (JUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JUSD na USD

$0.981736
$0.981736$0.981736
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny jAsset jUSD (JUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:41 (UTC+8)

Informace o ceně jAsset jUSD (JUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.972129
$ 0.972129$ 0.972129
Nejnižší za 24 h
$ 0.986347
$ 0.986347$ 0.986347
Nejvyšší za 24 h

$ 0.972129
$ 0.972129$ 0.972129

$ 0.986347
$ 0.986347$ 0.986347

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345$ 0.35345

-0.26%

+0.59%

+1.07%

+1.07%

Cena jAsset jUSD (JUSD) v reálném čase je $0.981736. Za posledních 24 hodin se JUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.972129 do maxima $ 0.986347, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JUSD v historii je $ 1.062, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.35345.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JUSD se za poslední hodinu změnila o -0.26%, za 24 hodin o +0.59% a za posledních 7 dní o +1.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu jAsset jUSD (JUSD)

$ 691.33K
$ 691.33K$ 691.33K

--
----

$ 691.33K
$ 691.33K$ 691.33K

704.19K
704.19K 704.19K

704,187.6192820525
704,187.6192820525 704,187.6192820525

Aktuální tržní kapitalizace jAsset jUSD je $ 691.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JUSD je 704.19K, přičemž celková zásoba je 704187.6192820525. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 691.33K.

Historie cen v USD pro jAsset jUSD (JUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny jAsset jUSD na USD  $ +0.00574707.
Za posledních 30 dní byla změna ceny jAsset jUSD na USD  $ -0.0082953746.
Za posledních 60 dní byla změna ceny jAsset jUSD na USD  $ -0.0093486792.
Za posledních 90 dní byla změna ceny jAsset jUSD na USD  $ -0.0066924833636148.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00574707+0.59%
30 dní$ -0.0082953746-0.84%
60 dní$ -0.0093486792-0.95%
90 dní$ -0.0066924833636148-0.67%

Co je jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj jAsset jUSD (JUSD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny jAsset jUSD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít jAsset jUSD (JUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva jAsset jUSD (JUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro jAsset jUSD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny jAsset jUSD!

JUSD na místní měny

Tokenomika pro jAsset jUSD (JUSD)

Pochopení tokenomiky jAsset jUSD (JUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně jAsset jUSD (JUSD)

Jakou hodnotu má dnes jAsset jUSD (JUSD)?
Aktuální cena JUSD v USD je 0.981736 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JUSD v USD?
Aktuální cena JUSD v USD je $ 0.981736. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace jAsset jUSD?
Tržní kapitalizace JUSD je $ 691.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JUSD v oběhu?
Objem JUSD v oběhu je 704.19K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JUSD?
JUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.062 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JUSD?
JUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.35345 USD.
Jaký je objem obchodování JUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JUSD je -- USD.
Dosáhne JUSD letos vyšší ceny?
JUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se jAsset jUSD (JUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.47
$109,988.47$109,988.47

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.02
$3,875.02$3,875.02

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02486
$0.02486$0.02486

-22.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.02
$3,875.02$3,875.02

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.47
$109,988.47$109,988.47

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5028
$2.5028$2.5028

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.11
$1,088.11$1,088.11

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09001
$0.09001$0.09001

+80.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05700
$0.05700$0.05700

+185.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05700
$0.05700$0.05700

+185.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046249
$0.0046249$0.0046249

+135.72%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00221
$0.00221$0.00221

+84.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.140
$20.140$20.140

+56.56%