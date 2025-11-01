BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Japanese Pygmy Hippo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UTA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UTA.

Více informací o UTA

Informace o ceně UTA

Co je to UTA

Oficiální webové stránky UTA

Tokenomika pro UTA

Předpověď cen UTA

Logo Japanese Pygmy Hippo

Japanese Pygmy Hippo Cena (UTA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UTA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Japanese Pygmy Hippo (UTA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:56:50 (UTC+8)

Informace o ceně Japanese Pygmy Hippo (UTA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.60%

-8.60%

Cena Japanese Pygmy Hippo (UTA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UTA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UTA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UTA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -8.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Japanese Pygmy Hippo (UTA)

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

--
----

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Japanese Pygmy Hippo je $ 7.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UTA je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.42K.

Historie cen v USD pro Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Během dnešního dne byla změna ceny Japanese Pygmy Hippo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Japanese Pygmy Hippo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Japanese Pygmy Hippo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Japanese Pygmy Hippo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-36.07%
60 dní$ 0-73.83%
90 dní$ 0--

Co je Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Japanese Pygmy Hippo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Japanese Pygmy Hippo (UTA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Japanese Pygmy Hippo (UTA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Japanese Pygmy Hippo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Japanese Pygmy Hippo!

UTA na místní měny

Tokenomika pro Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Pochopení tokenomiky Japanese Pygmy Hippo (UTA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UTA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Jakou hodnotu má dnes Japanese Pygmy Hippo (UTA)?
Aktuální cena UTA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UTA v USD?
Aktuální cena UTA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Japanese Pygmy Hippo?
Tržní kapitalizace UTA je $ 7.42K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UTA v oběhu?
Objem UTA v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UTA?
UTA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UTA?
UTA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UTA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UTA je -- USD.
Dosáhne UTA letos vyšší ceny?
UTA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUTA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:56:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

