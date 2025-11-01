BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Jakpot Games je 0.00005819 USD. Sledujte aktualizace cen JAKPOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JAKPOT.Dnešní aktuální cena Jakpot Games je 0.00005819 USD. Sledujte aktualizace cen JAKPOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JAKPOT.

Více informací o JAKPOT

Informace o ceně JAKPOT

Co je to JAKPOT

Oficiální webové stránky JAKPOT

Tokenomika pro JAKPOT

Předpověď cen JAKPOT

Logo Jakpot Games

Jakpot Games Cena (JAKPOT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JAKPOT na USD

-13.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Jakpot Games (JAKPOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:07 (UTC+8)

Informace o ceně Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+1.42%

-12.67%

-48.57%

-48.57%

Cena Jakpot Games (JAKPOT) v reálném čase je $0.00005819. Za posledních 24 hodin se JAKPOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00005608 do maxima $ 0.00007153, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JAKPOT v historii je $ 0.00464997, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005608.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JAKPOT se za poslední hodinu změnila o +1.42%, za 24 hodin o -12.67% a za posledních 7 dní o -48.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Jakpot Games (JAKPOT)

Aktuální tržní kapitalizace Jakpot Games je $ 57.46K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JAKPOT je 987.30M, přičemž celková zásoba je 987299923.308979. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 57.46K.

Historie cen v USD pro Jakpot Games (JAKPOT)

Během dnešního dne byla změna ceny Jakpot Games na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Jakpot Games na USD  $ -0.0000310151.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Jakpot Games na USD  $ -0.0000466334.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Jakpot Games na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-12.67%
30 dní$ -0.0000310151-53.29%
60 dní$ -0.0000466334-80.13%
90 dní$ 0--

Co je Jakpot Games (JAKPOT)

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Jakpot Games (JAKPOT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Jakpot Games (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Jakpot Games (JAKPOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jakpot Games (JAKPOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jakpot Games.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jakpot Games!

JAKPOT na místní měny

Tokenomika pro Jakpot Games (JAKPOT)

Pochopení tokenomiky Jakpot Games (JAKPOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JAKPOT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Jakpot Games (JAKPOT)

Jakou hodnotu má dnes Jakpot Games (JAKPOT)?
Aktuální cena JAKPOT v USD je 0.00005819 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JAKPOT v USD?
Aktuální cena JAKPOT v USD je $ 0.00005819. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Jakpot Games?
Tržní kapitalizace JAKPOT je $ 57.46K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JAKPOT v oběhu?
Objem JAKPOT v oběhu je 987.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JAKPOT?
JAKPOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00464997 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JAKPOT?
JAKPOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005608 USD.
Jaký je objem obchodování JAKPOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JAKPOT je -- USD.
Dosáhne JAKPOT letos vyšší ceny?
JAKPOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJAKPOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:07 (UTC+8)

