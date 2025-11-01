BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena INVEST TO EARN je 0.00001001 USD. Sledujte aktualizace cen INVEST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INVEST.

Více informací o INVEST

Informace o ceně INVEST

Co je to INVEST

Oficiální webové stránky INVEST

Tokenomika pro INVEST

Předpověď cen INVEST

Logo INVEST TO EARN

INVEST TO EARN Cena (INVEST)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 INVEST na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny INVEST TO EARN (INVEST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:56:26 (UTC+8)

Informace o ceně INVEST TO EARN (INVEST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000919
$ 0.0000919$ 0.0000919

$ 0.00000811
$ 0.00000811$ 0.00000811

0.00%

0.00%

Cena INVEST TO EARN (INVEST) v reálném čase je $0.00001001. Za posledních 24 hodin se INVEST obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INVEST v historii je $ 0.0000919, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000811.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INVEST se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu INVEST TO EARN (INVEST)

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

Aktuální tržní kapitalizace INVEST TO EARN je $ 9.50K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu INVEST je 949.79M, přičemž celková zásoba je 949791601.53. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.50K.

Historie cen v USD pro INVEST TO EARN (INVEST)

Během dnešního dne byla změna ceny INVEST TO EARN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny INVEST TO EARN na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny INVEST TO EARN na USD  $ -0.0000001241.
Za posledních 90 dní byla změna ceny INVEST TO EARN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ -0.0000001241-1.24%
90 dní$ 0--

Co je INVEST TO EARN (INVEST)

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj INVEST TO EARN (INVEST)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny INVEST TO EARN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít INVEST TO EARN (INVEST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva INVEST TO EARN (INVEST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro INVEST TO EARN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny INVEST TO EARN!

INVEST na místní měny

Tokenomika pro INVEST TO EARN (INVEST)

Pochopení tokenomiky INVEST TO EARN (INVEST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INVEST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně INVEST TO EARN (INVEST)

Jakou hodnotu má dnes INVEST TO EARN (INVEST)?
Aktuální cena INVEST v USD je 0.00001001 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INVEST v USD?
Aktuální cena INVEST v USD je $ 0.00001001. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace INVEST TO EARN?
Tržní kapitalizace INVEST je $ 9.50K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INVEST v oběhu?
Objem INVEST v oběhu je 949.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INVEST?
INVEST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0000919 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INVEST?
INVEST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000811 USD.
Jaký je objem obchodování INVEST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INVEST je -- USD.
Dosáhne INVEST letos vyšší ceny?
INVEST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINVEST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:56:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se INVEST TO EARN (INVEST)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

