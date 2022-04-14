Tokenomika pro Inuko Finance (INUKO)

Zjistěte klíčové informace o Inuko Finance (INUKO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Inuko Finance (INUKO)

Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction.

Oficiální webové stránky:
https://www.inuko.finance

Inuko Finance (INUKO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Inuko Finance (INUKO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 46.91K
$ 46.91K
$ 46.91K$ 46.91K
Celkový objem:
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Objem v oběhu:
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 46.91K
$ 46.91K
$ 46.91K$ 46.91K
Historické maximum:
$ 0.550696
$ 0.550696$ 0.550696
Historické minimum:
$ 0.01559886
$ 0.01559886$ 0.01559886
Aktuální cena:
$ 0.01587644
$ 0.01587644$ 0.01587644

Tokenomika Inuko Finance (INUKO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Inuko Finance (INUKO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INUKO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INUKO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INUKO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINUKO!

Předpověď ceny INUKO

Chcete vědět, kam může INUKO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INUKO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.