What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto.
What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors.
History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers.
What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s
What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
Tokenomika International Stable Currency (ISC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro International Stable Currency (ISC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ISC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ISC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ISC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuISC!
