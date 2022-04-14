Tokenomika pro International Klein Blue (IKB)

Tokenomika pro International Klein Blue (IKB)

Zjistěte klíčové informace o International Klein Blue (IKB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

Oficiální webové stránky:
https://ikb-token.co/

International Klein Blue (IKB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro International Klein Blue (IKB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 209.85K
Celkový objem:
$ 824.63M
Objem v oběhu:
$ 824.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 209.85K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00025446
Tokenomika International Klein Blue (IKB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro International Klein Blue (IKB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IKB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IKB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IKB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIKB!

Předpověď ceny IKB

Chcete vědět, kam může IKB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IKB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.