Tokenomika pro interBTC (IBTC)
Informace o interBTC (IBTC)
interBTC is a 1:1 Bitcoin backed asset that can be used to invest, earn and pay with BTC across the DeFi ecosystem on Polkadot, Ethereum, Cosmos and many more. What makes interBTC unique is the strict dedication to being trustless and decentralized:
- Secured by Insurance. Vaults lock collateral on the interBTC parachain in various digital assets - in a MakerDAO-inspired multi-collateral system. If Vaults misbehave, their collateral is slashed and users reimbursed. As a user, you only trust that Bitcoin and the DeFi platform you use are secure.
- Radically Open. Anyone can become a Vault and help secure interBTC, anytime. Yes, you can run your own Vault!
interBTC (IBTC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro interBTC (IBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika interBTC (IBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro interBTC (IBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů IBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu IBTC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro IBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIBTC!
Předpověď ceny IBTC
Chcete vědět, kam může IBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.