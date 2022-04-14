Tokenomika pro INSORA AI ($INSORA)
Informace o INSORA AI ($INSORA)
INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort.
INSORA AI ($INSORA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro INSORA AI ($INSORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika INSORA AI ($INSORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro INSORA AI ($INSORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $INSORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $INSORA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $INSORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$INSORA!
Předpověď ceny $INSORA
Chcete vědět, kam může $INSORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $INSORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.