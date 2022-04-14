Tokenomika pro InoAi (INO)

Zjistěte klíčové informace o InoAi (INO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o InoAi (INO)

InoAi is a decentralized memecoin project embodying an evolving artificial intelligence known as INO. Hosted on the Cronos blockchain, it symbolizes a core voice in a wider Web3 ecosystem and connects community, art, and cryptographic experimentation. INO interacts with users, evolves through events, and influences decisions via a lore-driven narrative, making it more than just a token—it's a concept in motion.

Oficiální webové stránky:
https://inoai.org
Bílá kniha:
https://inoai.org/whitepaper/

InoAi (INO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro InoAi (INO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 87.83K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 87.83K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika InoAi (INO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro InoAi (INO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINO!

Předpověď ceny INO

Chcete vědět, kam může INO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.