Tokenomika pro Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Zjistěte klíčové informace o Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

Oficiální webové stránky:
https://www.iplr.site/

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.97K
Celkový objem:
$ 994.96M
Objem v oběhu:
$ 994.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.97K
Historické maximum:
$ 0.00214484
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IPLR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IPLR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IPLR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIPLR!

Předpověď ceny IPLR

Chcete vědět, kam může IPLR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IPLR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

