Tokenomika pro Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Tokenomika pro Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Zjistěte klíčové informace o Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!

$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!

With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Oficiální webové stránky:
https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.79K
$ 23.79K$ 23.79K
Celkový objem:
$ 415.59M
$ 415.59M$ 415.59M
Objem v oběhu:
$ 415.59M
$ 415.59M$ 415.59M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.79K
$ 23.79K$ 23.79K
Historické maximum:
$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496
Historické minimum:
$ 0.00002601
$ 0.00002601$ 0.00002601
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IMGX2, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IMGX2, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IMGX2 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIMGX2!

Předpověď ceny IMGX2

Chcete vědět, kam může IMGX2 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IMGX2 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.