Dnešní aktuální cena Infinitar Governance Token je 0.00262926 USD. Sledujte aktualizace cen IGT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IGT.

Více informací o IGT

Informace o ceně IGT

Co je to IGT

Oficiální webové stránky IGT

Tokenomika pro IGT

Předpověď cen IGT

Logo Infinitar Governance Token

Infinitar Governance Token Cena (IGT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IGT na USD

$0.00262926
-3.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Infinitar Governance Token (IGT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:04:32 (UTC+8)

Informace o ceně Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00259144
Nejnižší za 24 h
$ 0.00272943
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00259144
$ 0.00272943
$ 0.680328
$ 0.00224626
+0.29%

-3.45%

-12.71%

-12.71%

Cena Infinitar Governance Token (IGT) v reálném čase je $0.00262926. Za posledních 24 hodin se IGT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00259144 do maxima $ 0.00272943, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IGT v historii je $ 0.680328, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00224626.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IGT se za poslední hodinu změnila o +0.29%, za 24 hodin o -3.45% a za posledních 7 dní o -12.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Infinitar Governance Token (IGT)

$ 1.23M
--
$ 2.62M
468.53M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Infinitar Governance Token je $ 1.23M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IGT je 468.53M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.62M.

Historie cen v USD pro Infinitar Governance Token (IGT)

Během dnešního dne byla změna ceny Infinitar Governance Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Infinitar Governance Token na USD  $ -0.0020977075.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Infinitar Governance Token na USD  $ -0.0024855288.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Infinitar Governance Token na USD  $ -0.13861536008826033.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.45%
30 dní$ -0.0020977075-79.78%
60 dní$ -0.0024855288-94.53%
90 dní$ -0.13861536008826033-98.13%

Co je Infinitar Governance Token (IGT)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Infinitar Governance Token (IGT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Infinitar Governance Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Infinitar Governance Token (IGT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Infinitar Governance Token (IGT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Infinitar Governance Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Infinitar Governance Token!

IGT na místní měny

Tokenomika pro Infinitar Governance Token (IGT)

Pochopení tokenomiky Infinitar Governance Token (IGT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IGT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Infinitar Governance Token (IGT)

Jakou hodnotu má dnes Infinitar Governance Token (IGT)?
Aktuální cena IGT v USD je 0.00262926 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IGT v USD?
Aktuální cena IGT v USD je $ 0.00262926. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Infinitar Governance Token?
Tržní kapitalizace IGT je $ 1.23M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IGT v oběhu?
Objem IGT v oběhu je 468.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IGT?
IGT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.680328 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IGT?
IGT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00224626 USD.
Jaký je objem obchodování IGT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IGT je -- USD.
Dosáhne IGT letos vyšší ceny?
IGT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIGT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:04:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Infinitar Governance Token (IGT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

