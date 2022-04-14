Tokenomika pro Inery ($INR)
Informace o Inery ($INR)
Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties.
The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks.
Inery ($INR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Inery ($INR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Inery ($INR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Inery ($INR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $INR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $INR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $INR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$INR!
Předpověď ceny $INR
Chcete vědět, kam může $INR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $INR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.