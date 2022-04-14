Tokenomika pro INDIE CRUSH (INDIE)

Zjistěte klíčové informace o INDIE CRUSH (INDIE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o INDIE CRUSH (INDIE)

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.

Oficiální webové stránky:
https://www.indiecru.sh
Bílá kniha:
https://www.indiecru.sh/$indie

INDIE CRUSH (INDIE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro INDIE CRUSH (INDIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.94K
$ 30.94K
Celkový objem:
$ 999.87M
$ 999.87M
Objem v oběhu:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.94K
$ 30.94K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika INDIE CRUSH (INDIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro INDIE CRUSH (INDIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INDIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INDIE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INDIE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINDIE!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.