Tokenomika pro INCUM (INCUM)

Zjistěte klíčové informace o INCUM (INCUM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o INCUM (INCUM)

INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers).

This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.

Oficiální webové stránky:
https://incum.money

INCUM (INCUM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro INCUM (INCUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.43K
Celkový objem:
$ 999.63M
Objem v oběhu:
$ 999.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.43K
Historické maximum:
$ 0.00181203
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika INCUM (INCUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro INCUM (INCUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INCUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INCUM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INCUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINCUM!

Předpověď ceny INCUM

Chcete vědět, kam může INCUM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INCUM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.