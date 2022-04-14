Tokenomika pro Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

Tokenomika pro Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

Zjistěte klíčové informace o Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."

Oficiální webové stránky:
https://www.inceptionlrt.com/
Bílá kniha:
https://docs.inceptionlrt.com/

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 422.41K
$ 422.41K$ 422.41K
Celkový objem:
$ 96.16
$ 96.16$ 96.16
Objem v oběhu:
$ 96.16
$ 96.16$ 96.16
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 422.41K
$ 422.41K$ 422.41K
Historické maximum:
$ 4,751.37
$ 4,751.37$ 4,751.37
Historické minimum:
$ 1,858.31
$ 1,858.31$ 1,858.31
Aktuální cena:
$ 4,392.97
$ 4,392.97$ 4,392.97

Tokenomika Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INWSTETHS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INWSTETHS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INWSTETHS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINWSTETHS!

Předpověď ceny INWSTETHS

Chcete vědět, kam může INWSTETHS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INWSTETHS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.