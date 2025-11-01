BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena INC Reward Service je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IRS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IRS.

Více informací o IRS

Informace o ceně IRS

Co je to IRS

Oficiální webové stránky IRS

Tokenomika pro IRS

Předpověď cen IRS

INC Reward Service Cena (IRS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IRS na USD

-7.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny INC Reward Service (IRS)
Informace o ceně INC Reward Service (IRS) (USD)

Cena INC Reward Service (IRS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se IRS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IRS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IRS se za poslední hodinu změnila o -1.01%, za 24 hodin o -7.30% a za posledních 7 dní o -32.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu INC Reward Service (IRS)

Aktuální tržní kapitalizace INC Reward Service je $ 624.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IRS je 1.56T, přičemž celková zásoba je 1555369000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 624.02K.

Historie cen v USD pro INC Reward Service (IRS)

Během dnešního dne byla změna ceny INC Reward Service na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny INC Reward Service na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny INC Reward Service na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny INC Reward Service na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.30%
30 dní$ 0-49.76%
60 dní$ 0-79.81%
90 dní$ 0--

Co je INC Reward Service (IRS)

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj INC Reward Service (IRS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny INC Reward Service (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít INC Reward Service (IRS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva INC Reward Service (IRS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro INC Reward Service.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny INC Reward Service!

IRS na místní měny

Tokenomika pro INC Reward Service (IRS)

Pochopení tokenomiky INC Reward Service (IRS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IRS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně INC Reward Service (IRS)

Jakou hodnotu má dnes INC Reward Service (IRS)?
Aktuální cena IRS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IRS v USD?
Aktuální cena IRS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace INC Reward Service?
Tržní kapitalizace IRS je $ 624.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IRS v oběhu?
Objem IRS v oběhu je 1.56T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IRS?
IRS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IRS?
IRS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IRS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IRS je -- USD.
Dosáhne IRS letos vyšší ceny?
IRS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIRS, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

