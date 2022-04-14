Tokenomika pro In The MEME Time (ITMT)

Zjistěte klíčové informace o In The MEME Time (ITMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o In The MEME Time (ITMT)

In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay.

Oficiální webové stránky:
https://www.inthememetime.sucks/

In The MEME Time (ITMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro In The MEME Time (ITMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.36M
Celkový objem:
$ 999.96M
Objem v oběhu:
$ 999.96M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.36M
Historické maximum:
$ 0.00499285
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00235057
Tokenomika In The MEME Time (ITMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro In The MEME Time (ITMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ITMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ITMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ITMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuITMT!

Předpověď ceny ITMT

Chcete vědět, kam může ITMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ITMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.