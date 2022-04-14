Tokenomika pro IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

Tokenomika pro IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

Zjistěte klíčové informace o IN MEMES WE TRUST ($TRUST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,

It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.

We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!

We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.

In memes we trust !

Oficiální webové stránky:
https://inmemeswetrust.net/

IN MEMES WE TRUST ($TRUST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro IN MEMES WE TRUST ($TRUST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 19.25K
$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K
Celkový objem:
$ 870.05M
$ 870.05M$ 870.05M
Objem v oběhu:
$ 870.05M
$ 870.05M$ 870.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 19.25K
$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K
Historické maximum:
$ 0.00100456
$ 0.00100456$ 0.00100456
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika IN MEMES WE TRUST ($TRUST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro IN MEMES WE TRUST ($TRUST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $TRUST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $TRUST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.