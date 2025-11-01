BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Illusion of Trader je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RETARD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RETARD.

Více informací o RETARD

Informace o ceně RETARD

Co je to RETARD

Oficiální webové stránky RETARD

Tokenomika pro RETARD

Předpověď cen RETARD

Logo Illusion of Trader

Illusion of Trader Cena (RETARD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RETARD na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Illusion of Trader (RETARD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:17 (UTC+8)

Informace o ceně Illusion of Trader (RETARD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Illusion of Trader (RETARD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RETARD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RETARD v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RETARD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +3.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Illusion of Trader (RETARD)

Aktuální tržní kapitalizace Illusion of Trader je $ 6.62K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RETARD je 998.15M, přičemž celková zásoba je 998146735.402114. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.62K.

Historie cen v USD pro Illusion of Trader (RETARD)

Během dnešního dne byla změna ceny Illusion of Trader na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Illusion of Trader na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Illusion of Trader na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Illusion of Trader na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-8.75%
60 dní$ 0-14.54%
90 dní$ 0--

Co je Illusion of Trader (RETARD)

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Illusion of Trader (RETARD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Illusion of Trader (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Illusion of Trader (RETARD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Illusion of Trader (RETARD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Illusion of Trader.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Illusion of Trader!

RETARD na místní měny

Tokenomika pro Illusion of Trader (RETARD)

Pochopení tokenomiky Illusion of Trader (RETARD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RETARD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Illusion of Trader (RETARD)

Jakou hodnotu má dnes Illusion of Trader (RETARD)?
Aktuální cena RETARD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RETARD v USD?
Aktuální cena RETARD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Illusion of Trader?
Tržní kapitalizace RETARD je $ 6.62K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RETARD v oběhu?
Objem RETARD v oběhu je 998.15M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RETARD?
RETARD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RETARD?
RETARD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RETARD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RETARD je -- USD.
Dosáhne RETARD letos vyšší ceny?
RETARD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRETARD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Illusion of Trader (RETARD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

