Dnešní aktuální cena Iggy The Iguana je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IGGY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IGGY.

Více informací o IGGY

Informace o ceně IGGY

Co je to IGGY

Oficiální webové stránky IGGY

Tokenomika pro IGGY

Předpověď cen IGGY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Iggy The Iguana

Iggy The Iguana Cena (IGGY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IGGY na USD

-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Iggy The Iguana (IGGY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:27 (UTC+8)

Informace o ceně Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.04%

-1.20%

-6.37%

-6.37%

Cena Iggy The Iguana (IGGY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se IGGY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IGGY v historii je $ 0.00110577, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IGGY se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -1.20% a za posledních 7 dní o -6.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Iggy The Iguana (IGGY)

Aktuální tržní kapitalizace Iggy The Iguana je $ 128.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IGGY je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 128.90K.

Historie cen v USD pro Iggy The Iguana (IGGY)

Během dnešního dne byla změna ceny Iggy The Iguana na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Iggy The Iguana na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Iggy The Iguana na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Iggy The Iguana na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.20%
30 dní$ 0-81.30%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Iggy The Iguana (IGGY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Iggy The Iguana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Iggy The Iguana (IGGY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Iggy The Iguana (IGGY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Iggy The Iguana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Iggy The Iguana!

IGGY na místní měny

Tokenomika pro Iggy The Iguana (IGGY)

Pochopení tokenomiky Iggy The Iguana (IGGY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IGGY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Iggy The Iguana (IGGY)

Jakou hodnotu má dnes Iggy The Iguana (IGGY)?
Aktuální cena IGGY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IGGY v USD?
Aktuální cena IGGY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Iggy The Iguana?
Tržní kapitalizace IGGY je $ 128.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IGGY v oběhu?
Objem IGGY v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IGGY?
IGGY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00110577 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IGGY?
IGGY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IGGY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IGGY je -- USD.
Dosáhne IGGY letos vyšší ceny?
IGGY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIGGY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Iggy The Iguana (IGGY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

