Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ideaology je 0.00002834 USD. Sledujte aktualizace cen IDEA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IDEA.

Více informací o IDEA

Informace o ceně IDEA

Co je to IDEA

Oficiální webové stránky IDEA

Tokenomika pro IDEA

Předpověď cen IDEA

Logo Ideaology

Ideaology Cena (IDEA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IDEA na USD

--
----
-16.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ideaology (IDEA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:01 (UTC+8)

Informace o ceně Ideaology (IDEA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002399
$ 0.00002399
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004258
$ 0.00004258
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002399
$ 0.00002399

$ 0.00004258
$ 0.00004258

$ 0.963831
$ 0.963831

$ 0.00001744
$ 0.00001744

-2.06%

-16.06%

+2.53%

+2.53%

Cena Ideaology (IDEA) v reálném čase je $0.00002834. Za posledních 24 hodin se IDEA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002399 do maxima $ 0.00004258, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IDEA v historii je $ 0.963831, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001744.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IDEA se za poslední hodinu změnila o -2.06%, za 24 hodin o -16.06% a za posledních 7 dní o +2.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ideaology (IDEA)

$ 14.17K
$ 14.17K

--
--

$ 14.17K
$ 14.17K

500.00M
500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ideaology je $ 14.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IDEA je 500.00M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.17K.

Historie cen v USD pro Ideaology (IDEA)

Během dnešního dne byla změna ceny Ideaology na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ideaology na USD  $ -0.0000136070.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ideaology na USD  $ -0.0000122747.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ideaology na USD  $ -0.00003985411613656387.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-16.06%
30 dní$ -0.0000136070-48.01%
60 dní$ -0.0000122747-43.31%
90 dní$ -0.00003985411613656387-58.44%

Co je Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ideaology (IDEA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ideaology (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ideaology (IDEA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ideaology (IDEA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ideaology.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ideaology!

IDEA na místní měny

Tokenomika pro Ideaology (IDEA)

Pochopení tokenomiky Ideaology (IDEA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IDEA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ideaology (IDEA)

Jakou hodnotu má dnes Ideaology (IDEA)?
Aktuální cena IDEA v USD je 0.00002834 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IDEA v USD?
Aktuální cena IDEA v USD je $ 0.00002834. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ideaology?
Tržní kapitalizace IDEA je $ 14.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IDEA v oběhu?
Objem IDEA v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IDEA?
IDEA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.963831 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IDEA?
IDEA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001744 USD.
Jaký je objem obchodování IDEA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IDEA je -- USD.
Dosáhne IDEA letos vyšší ceny?
IDEA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIDEA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:55:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ideaology (IDEA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,125.17

$3,875.41

$0.02425

$185.91

$1.0003

$3,875.41

$110,125.17

$185.91

$2.5021

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10046

$0.01831

$0.08328

$0.00789

$0.0054180

$0.000341

$0.0000821

