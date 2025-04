Co je ICPSwap Token (ICS)

ICPSwap Token (ICS) is the ICPSwap platform token. ICPSwap stands as the native, pioneering, and premier Decentralized Exchange (DEX) within the Internet Computer Protocol (ICP) ecosystem, providing an extensive array of financial and market services. And ICS tokens boast an infinite burning mechanism. All revenue generated by ICPSwap, including swap fees, Launchpad, staking pools, Farms, token minting fees, and more) will be directed to the ICS burning canister for repurchasing and burning ICS tokens.

Zdroj ICPSwap Token (ICS) Oficiální webová stránka