Co je Icosa (ICSA)

Icosa (ICSA) is a protocol which builds upon the Hedron protocol to add HDRN staking and additional incentives for staking HEX as well as jumpstarting the Hedron borrowing system. Icosa is built by the same team behind the Hedron protocol, ensuring seamless integration.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Icosa (ICSA) Oficiální webová stránka