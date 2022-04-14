Tokenomika pro I wish I held (REGRET)

Tokenomika pro I wish I held (REGRET)

Zjistěte klíčové informace o I wish I held (REGRET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o I wish I held (REGRET)

I Wish I Held ($REGRET)

$REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret.

The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held."

The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities.

Key Principles:

Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future.

The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do.

Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/9Lht1MHib4CV7R92wMkippu9wUNTpQjxTqhzeardpump

I wish I held (REGRET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro I wish I held (REGRET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K
Celkový objem:
$ 998.59M
$ 998.59M$ 998.59M
Objem v oběhu:
$ 998.59M
$ 998.59M$ 998.59M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika I wish I held (REGRET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro I wish I held (REGRET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REGRET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REGRET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REGRET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREGRET!

Předpověď ceny REGRET

Chcete vědět, kam může REGRET zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REGRET kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.