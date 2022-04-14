Tokenomika pro I wish I held (REGRET)
Informace o I wish I held (REGRET)
I Wish I Held ($REGRET)
$REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret.
The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held."
The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities.
Key Principles:
Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future.
The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do.
Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
I wish I held (REGRET): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro I wish I held (REGRET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika I wish I held (REGRET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro I wish I held (REGRET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů REGRET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu REGRET, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro REGRET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREGRET!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.