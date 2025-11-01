BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena I Remember When je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NOSTALGIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOSTALGIC.

Více informací o NOSTALGIC

Informace o ceně NOSTALGIC

Co je to NOSTALGIC

Oficiální webové stránky NOSTALGIC

Tokenomika pro NOSTALGIC

Předpověď cen NOSTALGIC

I Remember When Cena (NOSTALGIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NOSTALGIC na USD

--
----
+0.70%1D
USD
Graf aktuální ceny I Remember When (NOSTALGIC)
Informace o ceně I Remember When (NOSTALGIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+0.74%

-0.73%

-0.73%

Cena I Remember When (NOSTALGIC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NOSTALGIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOSTALGIC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOSTALGIC se za poslední hodinu změnila o +0.74%, za 24 hodin o +0.74% a za posledních 7 dní o -0.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu I Remember When (NOSTALGIC)

$ 5.54K
$ 5.54K$ 5.54K

--
----

$ 5.54K
$ 5.54K$ 5.54K

997.27M
997.27M 997.27M

997,269,383.987529
997,269,383.987529 997,269,383.987529

Aktuální tržní kapitalizace I Remember When je $ 5.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NOSTALGIC je 997.27M, přičemž celková zásoba je 997269383.987529. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.54K.

Historie cen v USD pro I Remember When (NOSTALGIC)

Během dnešního dne byla změna ceny I Remember When na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny I Remember When na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny I Remember When na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny I Remember When na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.74%
30 dní$ 0-20.66%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je I Remember When (NOSTALGIC)

Crypto isn’t just charts and tickers. It’s a story. $Nostalgic is a tribute to the moments we’ll never forget: the first bull run, the legendary memes, the sleepless nights in the trenches. It’s a coin for the dreamers who got us here and the new degens writing the next chapter.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj I Remember When (NOSTALGIC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny I Remember When (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít I Remember When (NOSTALGIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva I Remember When (NOSTALGIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro I Remember When.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny I Remember When!

NOSTALGIC na místní měny

Tokenomika pro I Remember When (NOSTALGIC)

Pochopení tokenomiky I Remember When (NOSTALGIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOSTALGIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně I Remember When (NOSTALGIC)

Jakou hodnotu má dnes I Remember When (NOSTALGIC)?
Aktuální cena NOSTALGIC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOSTALGIC v USD?
Aktuální cena NOSTALGIC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace I Remember When?
Tržní kapitalizace NOSTALGIC je $ 5.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOSTALGIC v oběhu?
Objem NOSTALGIC v oběhu je 997.27M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOSTALGIC?
NOSTALGIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOSTALGIC?
NOSTALGIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NOSTALGIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOSTALGIC je -- USD.
Dosáhne NOSTALGIC letos vyšší ceny?
NOSTALGIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOSTALGIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se I Remember When (NOSTALGIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

