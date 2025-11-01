BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena i know ball je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BALL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BALL.Dnešní aktuální cena i know ball je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BALL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BALL.

Více informací o BALL

Informace o ceně BALL

Co je to BALL

Oficiální webové stránky BALL

Tokenomika pro BALL

Předpověď cen BALL

i know ball Cena (BALL)

Zalistování zrušeno

Graf aktuální ceny i know ball (BALL)
Informace o ceně i know ball (BALL) (USD)

Cena i know ball (BALL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BALL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BALL v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BALL se za poslední hodinu změnila o +0.73%, za 24 hodin o +0.45% a za posledních 7 dní o -9.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu i know ball (BALL)

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

--
----

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

996.21M
996.21M 996.21M

996,208,988.26603
996,208,988.26603 996,208,988.26603

Aktuální tržní kapitalizace i know ball je $ 13.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BALL je 996.21M, přičemž celková zásoba je 996208988.26603. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.17K.

Historie cen v USD pro i know ball (BALL)

Během dnešního dne byla změna ceny i know ball na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny i know ball na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny i know ball na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny i know ball na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.45%
30 dní$ 0-20.46%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj i know ball (BALL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny i know ball (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít i know ball (BALL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva i know ball (BALL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro i know ball.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny i know ball!

BALL na místní měny

Tokenomika pro i know ball (BALL)

Pochopení tokenomiky i know ball (BALL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BALL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně i know ball (BALL)

Jakou hodnotu má dnes i know ball (BALL)?
Aktuální cena BALL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BALL v USD?
Aktuální cena BALL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace i know ball?
Tržní kapitalizace BALL je $ 13.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BALL v oběhu?
Objem BALL v oběhu je 996.21M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BALL?
BALL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BALL?
BALL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BALL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BALL je -- USD.
Dosáhne BALL letos vyšší ceny?
BALL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBALL, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

