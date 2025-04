Co je I Choose Rich Everytime (NICK)

Choose Rich with $NICK The First Hero-Inspired Meme Coin Merging the mantra ‘choose rich’ with crypto. $NICK is crypto’s first venture inspired by a real hero, transforming Nick Oneill’s vibrant ethos into a shared mission. Discover community-driven $NICK. $NICK is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NICK is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NICK show you the way. With $NICK, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj I Choose Rich Everytime (NICK) Oficiální webová stránka