Tokenomika pro HYPRA (HYP)
Informace o HYPRA (HYP)
Hypra is a new blockchain project that aims to revive the original vision of Ethereum as a global, decentralized platform for money and new kinds of applications. Hypra is based on a modified version of the Ethereum Go client, which is a fork of the official 1.11.6 release. This was the final release to support Proof-of-Work. Hypra is not just another Ethereum clone. It has several unique features that make it stand out from the crowd. Here are some of them:
ETHashB3: Hypra uses a new Proof-of-Work consensus algorithm that replaces the hash functions with BLAKE3 This allowed for a natural progression of the chain from CPU mining to GPU mining, as well as improved security and performance. HYP: Hypra has its own native currency, HYP, which is used to pay for transactions and smart contracts on the network. HYP has a fixed supply schedule that starts with 4 HYP per block and gradually decreases to 1 HYP per block after 9 years. The total supply up to 9 years will be 124,438,360 HYP, plus block fees and uncle rewards.
Compatibility: Hypra is fully compatible with the Ethereum protocol, which means that it can run any Ethereum smart contract or decentralized application (dapp) without any modification. Hypra also supports the BNB Smart Chain (BEP20) token standard, which allows for interoperability with other blockchain platforms.
Innovation: Hypra is not afraid to experiment with new ideas and features that can improve the user experience and functionality of the network. For example, Hypra has plans to move the reward model to a 2.1% inflation target in the future, which could provide more stability and sustainability for the network.
HYPRA (HYP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HYPRA (HYP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HYPRA (HYP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HYPRA (HYP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HYP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HYP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HYP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHYP!
Předpověď ceny HYP
Chcete vědět, kam může HYP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HYP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.