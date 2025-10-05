Dnešní aktuální cena Hypha Staked AVAX je 34.57 USD. Sledujte aktualizace cen STAVAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STAVAX.Dnešní aktuální cena Hypha Staked AVAX je 34.57 USD. Sledujte aktualizace cen STAVAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STAVAX.

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:59 (UTC+8)

Informace o ceně Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Cena Hypha Staked AVAX (STAVAX) v reálném čase je $34.57. Za posledních 24 hodin se STAVAX obchodoval v rozmezí od minima $ 33.88 do maxima $ 35.29, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STAVAX v historii je $ 67.01, zatímco nejnižší cena v historii je $ 16.44.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STAVAX se za poslední hodinu změnila o -1.62%, za 24 hodin o -0.49% a za posledních 7 dní o +7.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Aktuální tržní kapitalizace Hypha Staked AVAX je $ 29.76M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STAVAX je 858.77K, přičemž celková zásoba je 858769.0837624773. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.76M.

Historie cen v USD pro Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Během dnešního dne byla změna ceny Hypha Staked AVAX na USD  $ -0.17057544281316.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hypha Staked AVAX na USD  $ +8.0057724550.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hypha Staked AVAX na USD  $ +13.4070549380.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hypha Staked AVAX na USD  $ +14.129764640625218.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.17057544281316-0.49%
30 dní$ +8.0057724550+23.16%
60 dní$ +13.4070549380+38.78%
90 dní$ +14.129764640625218+69.13%

Co je Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Zdroj Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hypha Staked AVAX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hypha Staked AVAX (STAVAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hypha Staked AVAX (STAVAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hypha Staked AVAX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hypha Staked AVAX!

Tokenomika pro Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Pochopení tokenomiky Hypha Staked AVAX (STAVAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STAVAX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Jakou hodnotu má dnes Hypha Staked AVAX (STAVAX)?
Aktuální cena STAVAX v USD je 34.57 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STAVAX v USD?
Aktuální cena STAVAX v USD je $ 34.57. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hypha Staked AVAX?
Tržní kapitalizace STAVAX je $ 29.76M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STAVAX v oběhu?
Objem STAVAX v oběhu je 858.77K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STAVAX?
STAVAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 67.01 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STAVAX?
STAVAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 16.44 USD.
Jaký je objem obchodování STAVAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STAVAX je -- USD.
Dosáhne STAVAX letos vyšší ceny?
STAVAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTAVAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

