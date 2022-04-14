Tokenomika pro HyperSeed (HPR)

Tokenomika pro HyperSeed (HPR)

Zjistěte klíčové informace o HyperSeed (HPR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HyperSeed (HPR)

HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage.

The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability.

HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy.

Oficiální webové stránky:
https://hyperseed.io
Bílá kniha:
https://docs.hyperseed.io

HyperSeed (HPR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HyperSeed (HPR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.47K
$ 3.47K
Celkový objem:
$ 82.89M
$ 82.89M
Objem v oběhu:
$ 82.89M
$ 82.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.47K
$ 3.47K
Historické maximum:
$ 0.00350248
$ 0.00350248
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika HyperSeed (HPR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HyperSeed (HPR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HPR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HPR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HPR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHPR!

Předpověď ceny HPR

Chcete vědět, kam může HPR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HPR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.