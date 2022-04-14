Tokenomika pro Hyper USD (USDHL)

Zjistěte klíčové informace o Hyper USD (USDHL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hyper USD (USDHL)

Oficiální webové stránky:
https://usdhl.xyz/
Bílá kniha:
https://usefelix.gitbook.io/usdhl

Hyper USD (USDHL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyper USD (USDHL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 8.90B
$ 8.90B$ 8.90B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.91B
$ 8.91B$ 8.91B
Historické maximum:
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
Historické minimum:
$ 0.972654
$ 0.972654$ 0.972654
Aktuální cena:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

Tokenomika Hyper USD (USDHL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hyper USD (USDHL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDHL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDHL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDHL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDHL!

Předpověď ceny USDHL

Chcete vědět, kam může USDHL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USDHL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.