Tokenomika pro Human Intelligence Machin (HIM)

Zjistěte klíčové informace o Human Intelligence Machin (HIM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Human Intelligence Machin (HIM)

Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network.

It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true.

$HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.

https://him.airforce/

Human Intelligence Machin (HIM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Human Intelligence Machin (HIM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Celkový objem:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Objem v oběhu:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 414,55K
$ 414,55K$ 414,55K
Historické maximum:
$ 0,216072
$ 0,216072$ 0,216072
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0,00414507
$ 0,00414507$ 0,00414507

Tokenomika Human Intelligence Machin (HIM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Human Intelligence Machin (HIM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HIM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HIM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HIM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHIM!

Předpověď ceny HIM

Chcete vědět, kam může HIM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HIM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.