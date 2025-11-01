BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Human 300 je 0.00000736 USD. Sledujte aktualizace cen HUMAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HUMAN.

Human 300 Cena (HUMAN)

Aktuální cena 1 HUMAN na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Human 300 (HUMAN)
Informace o ceně Human 300 (HUMAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0.00000671
$ 0.00000671$ 0.00000671

--

--

0.00%

0.00%

Cena Human 300 (HUMAN) v reálném čase je $0.00000736. Za posledních 24 hodin se HUMAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HUMAN v historii je $ 0.00236723, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000671.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HUMAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Human 300 (HUMAN)

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.07M
923.07M 923.07M

999,995,095.4931207
999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Aktuální tržní kapitalizace Human 300 je $ 6.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HUMAN je 923.07M, přičemž celková zásoba je 999995095.4931207. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.36K.

Historie cen v USD pro Human 300 (HUMAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Human 300 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Human 300 na USD  $ -0.0000071332.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Human 300 na USD  $ -0.0000072008.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Human 300 na USD  $ -0.0012102113471035878.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000071332-96.91%
60 dní$ -0.0000072008-97.83%
90 dní$ -0.0012102113471035878-99.39%

Co je Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

Předpověď ceny Human 300 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Human 300 (HUMAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Human 300 (HUMAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Human 300.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Human 300!

HUMAN na místní měny

Tokenomika pro Human 300 (HUMAN)

Pochopení tokenomiky Human 300 (HUMAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HUMAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Human 300 (HUMAN)

Jakou hodnotu má dnes Human 300 (HUMAN)?
Aktuální cena HUMAN v USD je 0.00000736 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HUMAN v USD?
Aktuální cena HUMAN v USD je $ 0.00000736. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Human 300?
Tržní kapitalizace HUMAN je $ 6.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HUMAN v oběhu?
Objem HUMAN v oběhu je 923.07M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HUMAN?
HUMAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00236723 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HUMAN?
HUMAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000671 USD.
Jaký je objem obchodování HUMAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HUMAN je -- USD.
Dosáhne HUMAN letos vyšší ceny?
HUMAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHUMAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

