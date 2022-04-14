Tokenomika pro hsETH (HSETH)

Tokenomika pro hsETH (HSETH)

Zjistěte klíčové informace o hsETH (HSETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o hsETH (HSETH)

hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://docs.haven1.org/products/liquid-stake-eth

hsETH (HSETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro hsETH (HSETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 103.92K
$ 103.92K$ 103.92K
Celkový objem:
$ 23.20
$ 23.20$ 23.20
Objem v oběhu:
$ 23.20
$ 23.20$ 23.20
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 103.92K
$ 103.92K$ 103.92K
Historické maximum:
$ 4,519.03
$ 4,519.03$ 4,519.03
Historické minimum:
$ 1,224.66
$ 1,224.66$ 1,224.66
Aktuální cena:
$ 4,478.34
$ 4,478.34$ 4,478.34

Tokenomika hsETH (HSETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro hsETH (HSETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HSETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HSETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HSETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHSETH!

Předpověď ceny HSETH

Chcete vědět, kam může HSETH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HSETH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.