HotMoon token is a community-based that has a high focus on its community growth,P2E / Metaverse In the future, HotMoon decides to work in the metaverse and gaming space (playtoearn) NFT Marketplace HotMoon plans to create an nft product for graphic artists in the future that can exhibit and sell their HotMoon nfts. DEX MeMe HotMoon plans to create a dex for MemeCoin in the future so that users can trade famous and non-famous memes
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HotMoon (HOTMOON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HotMoon (HOTMOON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HotMoon (HOTMOON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HOTMOON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HOTMOON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
