BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena hornyCoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 69420 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 69420.Dnešní aktuální cena hornyCoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 69420 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 69420.

Více informací o 69420

Informace o ceně 69420

Co je to 69420

Oficiální webové stránky 69420

Tokenomika pro 69420

Předpověď cen 69420

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo hornyCoin

hornyCoin Cena (69420)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 69420 na USD

--
----
-2.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny hornyCoin (69420)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:53:41 (UTC+8)

Informace o ceně hornyCoin (69420) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-2.49%

-0.61%

-0.61%

Cena hornyCoin (69420) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se 69420 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 69420 v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 69420 se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o -2.49% a za posledních 7 dní o -0.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu hornyCoin (69420)

$ 16.23K
$ 16.23K$ 16.23K

--
----

$ 16.23K
$ 16.23K$ 16.23K

999.47M
999.47M 999.47M

999,468,071.08821
999,468,071.08821 999,468,071.08821

Aktuální tržní kapitalizace hornyCoin je $ 16.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 69420 je 999.47M, přičemž celková zásoba je 999468071.08821. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.23K.

Historie cen v USD pro hornyCoin (69420)

Během dnešního dne byla změna ceny hornyCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny hornyCoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny hornyCoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny hornyCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.49%
30 dní$ 0-28.61%
60 dní$ 0-75.72%
90 dní$ 0--

Co je hornyCoin (69420)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj hornyCoin (69420)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny hornyCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít hornyCoin (69420) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva hornyCoin (69420) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro hornyCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny hornyCoin!

69420 na místní měny

Tokenomika pro hornyCoin (69420)

Pochopení tokenomiky hornyCoin (69420) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 69420 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně hornyCoin (69420)

Jakou hodnotu má dnes hornyCoin (69420)?
Aktuální cena 69420 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 69420 v USD?
Aktuální cena 69420 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace hornyCoin?
Tržní kapitalizace 69420 je $ 16.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 69420 v oběhu?
Objem 69420 v oběhu je 999.47M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 69420?
69420 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 69420?
69420 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 69420?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 69420 je -- USD.
Dosáhne 69420 letos vyšší ceny?
69420 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen69420, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:53:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se hornyCoin (69420)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,175.08
$110,175.08$110,175.08

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.82
$3,876.82$3,876.82

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02426
$0.02426$0.02426

-24.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-1.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.82
$3,876.82$3,876.82

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,175.08
$110,175.08$110,175.08

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-1.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5039
$2.5039$2.5039

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10100
$0.10100$0.10100

+102.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01831
$0.01831$0.01831

-8.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08328
$0.08328$0.08328

+732.80%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00720
$0.00720$0.00720

+500.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054964
$0.0054964$0.0054964

+180.14%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000340
$0.000340$0.000340

+70.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%