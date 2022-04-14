Tokenomika pro Honey Is Money (HIM)
Informace o Honey Is Money (HIM)
Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.
Honey Is Money (HIM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Honey Is Money (HIM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Honey Is Money (HIM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Honey Is Money (HIM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HIM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HIM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HIM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHIM!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.