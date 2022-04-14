Tokenomika pro HoldOn4DearLife (HODL)

Zjistěte klíčové informace o HoldOn4DearLife (HODL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HoldOn4DearLife (HODL)

$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme

The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life."

Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens.

$HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders.

As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich."

This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

Oficiální webové stránky:
https://www.hodlbnb.vip/

HoldOn4DearLife (HODL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HoldOn4DearLife (HODL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K
Celkový objem:
$ 979.99M
$ 979.99M$ 979.99M
Objem v oběhu:
$ 979.99M
$ 979.99M$ 979.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K
Historické maximum:
$ 0.00164695
$ 0.00164695$ 0.00164695
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika HoldOn4DearLife (HODL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HoldOn4DearLife (HODL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HODL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HODL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HODL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHODL!

Předpověď ceny HODL

Chcete vědět, kam může HODL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HODL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.