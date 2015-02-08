Tokenomika pro HNC Coin (HNC)
Informace o HNC Coin (HNC)
What is HNC Coin? • HNC Coin was established in 2015. First block was generated on Feb 8th, 2015. The initial blockchain was fork of Litecoin and after the last hard fork on July 2021 it became fork of Dash Coin, focusing on maximizing safety and speed of transactions.
Who are the founders of HNC Coin?
• HNC Coin was founded by a team of Greek highly experienced blockchain developers. In 2020 new developers have joined the team and it is scheduled for more entries for the next couple of years to develop HNC’s Coin Ecosystem. What makes HNC Coin unique? • Unlike most digital currencies, the HNC is designed to be a dual-purpose currency. That is, to exist as a means of payment on the one hand but also to be treated as an innovative investment solution on the other. Also provide a complete payment ecosystem and integration its use into it. • After hard fork on 17th July 2021, HNC Coin became fork of Dash Coin, X11 algo and supports instant send option for up to 1,000 HNC Coins within 1,3’’ and private send as well.
Where can you buy HNC Coin?
• Currently HNC Coin is traded at:
-
P2PB2B (https://p2pb2b.io)
-
GokuMarket (https://gokumarket.com/)
-
HNC Revolution (https://hnc-revolution.com/)
-
Finexbox (https://www.finexbox.com/)
-
Xeggex (www.xeggex.com)
• More exchanges will be added in the future How many HNC Coins are there in Circulation? • Coin structure is as follows:
-
Total supply is: 100M
-
Circulating supply: 93M
-
Locked in life to Master Nodes: 10M (1m/Master Node)
-
Tradeable coins: 83M
-
Coins available for mining: 7M
How is the HNC Coin network secured?
-
HNC’s Coin network consists of 10 Master nodes (each master node requires 1M coins). Coins of all ten (10) Master nodes are locked in life from HNC’s team to protect the network. More Master nodes are about to be added soon.
-
A master node has a full copy of the HNC blockchain and performs tasks such as block validation, Private Send, and Instant Send, (Private Send is a function that enhances user’s privacy by obscuring the origin of funds and with Instant Send the user can instantly send to another wallet up to 1.000 HNC Coins). The master nodes will receive payments for the above-mentioned services.
HNC Coin (HNC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HNC Coin (HNC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HNC Coin (HNC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HNC Coin (HNC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HNC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HNC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HNC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHNC!
Předpověď ceny HNC
Chcete vědět, kam může HNC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HNC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.