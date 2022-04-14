Tokenomika pro Hl Gato (HLGATO)
Informace o Hl Gato (HLGATO)
$HLGATO – Your Gateway to Real Alpha
Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily.
Inside, you'll find:
- Daily 10x+ calls shared by us and our members,
- Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,
- Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,
- Frequent giveaways,
- A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community,
Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.
Hl Gato (HLGATO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hl Gato (HLGATO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hl Gato (HLGATO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hl Gato (HLGATO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HLGATO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HLGATO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HLGATO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHLGATO!
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.