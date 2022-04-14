Tokenomika pro Hl Gato (HLGATO)

Zjistěte klíčové informace o Hl Gato (HLGATO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Hl Gato (HLGATO)

$HLGATO – Your Gateway to Real Alpha

Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily.

Inside, you'll find:

  • Daily 10x+ calls shared by us and our members,
  • Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,
  • Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,
  • Frequent giveaways,
  • A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community,

Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.

Oficiální webové stránky:
https://www.hlgato.art/

Hl Gato (HLGATO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hl Gato (HLGATO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.16K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 62.16K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Hl Gato (HLGATO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hl Gato (HLGATO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HLGATO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HLGATO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HLGATO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHLGATO!

Předpověď ceny HLGATO

Chcete vědět, kam může HLGATO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HLGATO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.